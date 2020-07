La Gantoise a fait une offre pour un talent du championnat russe

La Gantoise pourrait bien surprendre et attirer l'un des plus grands talents du football ... ouzbek.

Eldor Shomurodov : voilà un nom qui ne vous dit certainement rien. Mais l'ailier du FC Rostov, actuel 5e du championnat, est considéré comme l'un des grands talents du football ouzbek, et l'un des meilleurs ailiers de Russie. Et visiblement, La Gantoise a repéré le joueur : d'après le média russe Sport24, une offre aurait été formulée par les Buffalos pour Shomurodov, qui compte 11 buts et 8 assists en 27 rencontres avec Rostov cette saison.

Shomurodov est estimé à 5,2 millions d'euros par Transfermarkt, mais le FC Rostov en espérerait plus. D'après la presse néerlandophone, les Buffalos ne voudraient pas dépenser au-delà de 6 millions d'euros pour leur nouvelle recrue offensive. Le dossier est donc compliqué ...