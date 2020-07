(Exclusif) Benjamin Mokulu n'est pas contre l'idée d'un retour en Belgique : "Revenir là où j'ai commencé"

Cela fait maintenant plus de quatre ans que le Bruxellois évolue en Italie. Après avoir défendu les couleurs de Frosinone, de Cremonense, de Carpi, des U23 de la Juventus et de Padoue, l'attaquant a rejoint Ravenna en janvier dernier.

Benjamin Mokulu se sent bien en Italie où il dispose encore d'un an de contrat avec Ravenna. Après trois mois de confinement (à lire ICI), il a retrouvé les chemins de la compétition au mois de juin. "C'était vraiment super de pouvoir reprendre la compétition et de toucher le ballon. En Série C, il n'y avait que les playoffs où nous avons été éliminés en quarts de finale et les playouts. La compétition est désormais terminée, et nous sommes en congé", nous confie le buteur âgé de 30 ans parti relâcher la pression dans le sud de la France.

L'ancien joueur d'Ostende et de Malines ne serait pas contre l'idée de revenir en Belgique cet été. "Pourquoi pas, c'est vrai. Je suis ouvert à un retour", explique le Bruxellois qui sait où il aimerait terminer sa carrière. "Le RWDM afin de boucler la boucle. Revenir là où j'ai commencé. Ce serait magnifique de pouvoir apporter mon expérience acquise en Italie. De plus, je connais bien la compétition. Néanmoins, rester encore quelques années en Italie ne me déplairait pas. Nous verrons bien de quoi l'avenir est fait", a conclu Benjamin Mokulu.