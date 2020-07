Modric va enfin aller chercher sa deuxième Liga

Il y a quelques mois, Zinedine Zidane avait motivé son groupe en parlant de Modric et de ses titres en Liga. Force est de constater qu'au final, c'était la bonne méthode.

"Je trouve cela anormal que Luka Modric n'ait qu'une seule Liga à son palmarès". Avant un entraînement en début de saison, Zinedine Zidane avait utilisé ces mots pour faire prendre conscience à son groupe qu'il fallait remporter le titre cette saison.

Nous sommes pratiquement 8 mois plus tard et le titre tend plus que jamais les bras au Real Madrid. Certains parleront des interventions du VAR, nous préfèrerons nous concentrer sur ce qu'il s'est passé sur le terrain. Le Real est revenu de la pause du Covid avec les dents longues. Les Merengues ont remporté toutes leurs rencontres avec un jeu pas toujours chatoyant mais qui avait le mérite d'être efficace. Courtois, Ramos, Casemiro et Benzema ont porté l'équipe.

Mais un autre paramètre est aussi à tenir en compte: la très mauvaise passe du Barça. Les Catalans ont explosé et implosé et ont perdu des points evitables. Résultats, le Real ne doit plus remporter qu'un match ou aligner deux nuls lors des deux dernières rencontres pour sabrer le Champagne.

