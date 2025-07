Les contacts sont pris : Senne Lammens pourrait bien quitter l'Antwerp pour un grand club anglais

Le mercato du Royal Antwerp n'est pas encore terminé. Le club anversois doit encore se renforcer en défense centrale et en attaque, et l'entraîneur Stef Wils a récemment exprimé une certaine inquiétude quant à la situation.

Mais dans le sens des départs, du mouvement reste également possible, alors que plusieurs joueurs importants ont déjà quitté le navire : Alderweireld (retraite), Bataille, Odoi ou encore Chery. Senne Lammens est notamment concerné.

Depuis le début de la fenêtre des transferts, le portier de l'Antwerp suscite l'intérêt de plusieurs grands clubs européens, notamment en Angleterre. Arsenal a déjà manifesté son intérêt, tout comme Leeds et Manchester United. Ces derniers jours, les Mancuniens se montrent d’ailleurs particulièrement concrets.

Le journaliste italien Fabrizio Romano rapporte ce dimanche que Manchester United a initié les premiers contacts afin d’être informé des conditions d’un éventuel transfert du gardien de 23 ans, auteur de belles prestations en Pro League la saison dernière et retenu par Rudi Garcia chez les Diables Rouges.

Pour ces grands clubs européens, Senne Lammens représente une option abordable. L'Antwerp pourrait le laisser partir pour une vingtaine de millions d’euros, tandis que United s’intéresse également à Emiliano Martinez, dont le prix pourrait être deux fois plus élevé. Reste à voir si une offre officielle sera soumise dans les prochains jours, mais l’Antwerp a déjà recruté le potentiel remplaçant de Lammens : Taishi Brandon Nozawa.

🚨🔴 Understand Manchester United made initial contact to be informed on deal conditions for 23 year old GK Senne Lammens.



Royal Antwerp goalkeeper among main names on Man Utd list if they decide to go for new GK this summer.



🇦🇷 Dibu Martínez also an option but more expensive. pic.twitter.com/iim8AITNYW