Accord personnel trouvé : un ancien du Standard va rejoindre Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku au Napoli

Le SSC Napoli est sur le point de recruter un nouveau gardien de but, en la personne de... Vanja-Milinkovic Savic. Le Serbe, qui n'avait pas convaincu au Standard, est devenu un portier très réputé en Série A.

Champion d’Italie la saison dernière, le SSC Napoli mène un mercato ambitieux, bien décidé à défendre son titre avec détermination tout en visant une belle campagne en Ligue des Champions.

Le club du sud de l’Italie a notamment officialisé l’arrivée de Noa Lang en provenance du PSV, mais surtout celle de Kevin De Bruyne, libre depuis son départ de Manchester City. De quoi constituer une ligne offensive redoutable aux côtés de Romelu Lukaku.

Après six premières recrues, Naples cherche désormais une doublure à Alex Meret, son gardien titulaire, qui a prolongé son contrat jusqu’en 2027 à l’issue de la saison dernière. En ce sens, un accord personnel aurait été trouvé.

Vanja Milinkovic-Savic proche de rejoindre le Napoli

Selon les journalistes italiens Fabrizio Romano et Nicolò Schira, le Napoli est sur le point de recruter... Vanja Milinković-Savić. Un nom qui rappelle sans doute de mauvais souvenirs aux supporters du Standard, où le portier serbe avait déçu lors de son prêt en 2019-2020, en provenance du Torino.

Toujours sous contrat avec le club turinois, Milinković-Savić s’est cependant imposé depuis comme un gardien fiable en Serie A. Passé brièvement par Manchester United dans sa jeunesse, il totalise aujourd’hui 158 apparitions dans le championnat italien. Il aurait trouvé un accord personnel avec Naples pour un contrat courant jusqu’en 2029, avec une année supplémentaire en option.

L’entente avec le Torino ne devrait pas poser de problème, puisque le contrat du gardien de 28 ans expire en juin 2026, et l’option de prolongation d’un an n’aurait pas été activée. Le joueur souhaitait franchir un cap dans sa carrière, et cela devrait se faire au Napoli, où il espère se battre pour le poste de numéro un. Pour le remplacer, le Torino suivait notamment un certain Maarten Vandevoordt.