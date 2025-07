Genk et Bruges en concurrence pour un grand espoir qui a refusé la Coupe du monde : son club veut 15 millions !

Grand espoir du football italien, Cristian Volpato aimerait quitter Sassuolo pour trouver du temps de jeu. Genk et le Club de Bruges sont intéressés, mais le prix demandé est particulièrement élevé.

Connaissez-vous beaucoup de joueurs qui refuseraient une sélection pour la Coupe du monde à 18 ans ? C’est pourtant ce qu’a fait Cristian Volpato pour le Mondial au Qatar, en 2022.

Médian offensif et ailier droit australo-italien, il avait été appelé par le sélectionneur australien Graham Arnold, mais avait décliné la convocation, préférant attendre une potentielle future opportunité avec l’Italie, son pays d’origine.

Formé à Sydney United, puis au FC Sydney, il a rejoint l’Europe et l’Italie en 2020, où il s’est engagé avec les équipes de jeunes de l’AS Roma. Il est resté au club de la Louve jusqu’à faire ses débuts professionnels lors de la saison 2022-2023.

Véritable espoir du football italien, il a ensuite rejoint Sassuolo durant la saison 2023-2024, contre un montant de 6,5 millions d’euros. Depuis, il a disputé 46 matchs avec l’équipe première, inscrivant cinq buts et délivrant sept passes décisives.

Cristian Volpato, trop cher pour Genk et le Club de Bruges ?

La saison dernière, Cristian Volpato a pris part à 21 rencontres toutes compétitions confondues avec Sassuolo, en Série B, mais pour un temps de jeu cumulé de moins de 900 minutes. À trois ans de la fin de son contrat, le joueur de 21 ans souhaite changer d’air afin de retrouver du temps de jeu.

Selon le journaliste italien Giacomo Morandin, spécialiste du FC Torino pour le podcast Toro-Zone, le deuxième club de la ville de Turin s’est positionné pour le recruter. La concurrence est toutefois rude, puisque le Club de Bruges, Genk, l’Ajax Amsterdam et la Fiorentina ont également manifesté leur intérêt.

Cristian Volpato ne manque donc pas de prétendants, mais le prix demandé par Sassuolo pourrait en refroidir plus d’un : le club de Serie A réclame un chèque avoisinant les 15 millions d’euros pour le libérer ! Si Genk et le Club de Bruges disposent des moyens financiers, ils viseront aussi une potentielle plus-value — et dans ce cas, une autre cible pourrait être privilégiée.