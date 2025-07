"Au fil de la saison dernière, j'ai commencé à stresser" : Kevin De Bruyne à coeur ouvert sur son transfert à Naples

Kevin De Bruyne prend ses marques à Naples. Le Diable Rouge a donné sa première conférence de presse sous ses nouvelles couleurs.

En plus de découvrir ses nouveaux coéquipiers à l'entraînement, Kevin De Bruyne apprend également à connaître la ville de Naples et les médias transalpins. Hier, lors de sa première conférence de presse, le Diable Rouge a évoqué son arrivée en provenance de Manchester. Il s'est montré assez ouvert sur ce changement majeur pour lui.

"C'était la première fois de ma carrière que je me retrouvais dans une telle situation : changer de club gratuitement. Au fil de la saison dernière, j'ai commencé à stresser. Naples a présenté son projet, comme d'autres clubs. Celui-ci était très différent en termes de style de vie et de compétition. Naples était le meilleur choix pour moi. Tout est différent ici, il y a du soleil, mais je suis footballeur et je veux rester compétitif. Je veux faire mes preuves à nouveau et montrer de quoi je suis capable", explique-t-il.

De Bruyne a pris ses renseignements

"J'ai contacté Lukaku et Mertens pour connaître leur avis sur la ville et le club. Ils m'ont donné de bons conseils, mais la décision finale m'appartenait, prise en famille. Romelu était très heureux d'apprendre ma venue. Je le connais depuis nos 13 ans. Nous avons même vécu ensemble quelques mois à Chelsea. Il connaît l'entraîneur et l'équipe, mais c'était entièrement ma décision et je ne regrette rien", poursuit KDB.

De Bruyne s'est précisément marié à Naples, des années avant de rejoindre le club. Un clin d'oeil du destin ? "Il y a neuf ans, j'étais avec Dries, avant même de me marier, et je me suis promené en ville. J'ai constaté à quel point les joueurs sont traités différemment ici qu'à Manchester City. L'amour, l'enthousiasme et la passion que les gens d'ici portent à l'équipe sont incroyables. Parfois, c'est un peu excessif, mais au fond, c'est de l'affection, et tant qu'il y a de l'amour, tout va bien".

Avec Mertens, De Bruyne dispose d'un guide de choix. Le Louvaniste connaît tous les recoins de la ville, où il prend toujours à l'heure actuelle un plaisir fou à sortir : "Si je vais vivre la ville de Naples comme l'a vécu Dries ? C'est difficile à dire, notamment parce que je suis une personne différente de lui, plus introvertie. Je passe beaucoup de temps avec ma famille, mais bien sûr, il y aura des moments où je sortirai le soir ou dînerai. Ce sera à moi de m'adapter à cette situation".