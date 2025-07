Des absents de marque de part et d'autre : les compositions probables d'Union - Club de Bruges

L'Union Saint-Gilloise affronte le Club de Bruges ce soir en Supercoupe. Qui parviendra à remporter le premier trophée de la saison ?

Après avoir lutté jusqu'au dernier moment pour le titre la saison dernière, l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges se retrouvent au Parc Duden pour la Supercoupe, une affiche qui était déjà au programme de la dernière édition, avec une victoire unioniste (1-2 à clé). Plusieurs absences sont à déplorer pour ce nouveau classique du football belge.

Côté saint-gillois, Anthony Moris, Koki Machida et Noah Sadiki sont partis à l'étranger. De quoi priver l'équipe d'une partie de son équipe dorsale. Dans les buts, Moris sera suppléé par Vic Chambaere, qui s'est montré à la hauteur en fin de préparation.

Le mercato encore loin d'être terminé

De son côté, Machida devrait être remplacé par Fedde Leysen. Il sera intéressant de surveiller le duel entre Anan Khalaili et Alessio Castro Montes, qui semble débarrassé de ses problèmes physiques. Pocognoli a également le choix des armes au milieu avec des profils comme Charles Vanhoutte et Kamiel Van de Perre comme contrôleurs devant la défense, mais aussi des joueurs plus créatifs comme Adem Zorgane, Sofiane Boufal et Anouar Ait El Hadj.

L'Union jouera-t-elle avec un seul attaquant pour faire plus de place dans l'entrejeu. Devant, Promise David ne sera pas de la partie aux côtés de Franjo Ivanovic, il se remet de son retard physique, conséquence de sa participation à la Gold Cup avec le Canada. Mohammed Fuseini s'est quant à lui blessé contre Feyenoord.

Au Club de Bruges, les manques se font surtout ressentir sur les flancs, orphelins de la percussion de Maxim De Cuyper et Chemsdine Talbi (partis en Premier League pour 40 millions). Dans l'entrejeu, Ludovit Reis a déjà pris ses marques et sera bien utile pour palier l'absence d'Ardon Jashari, toujours en plein bras de fer pour rejoindre l'AC Milan. Lors du dernier match de préparation, Nicky Hayen avait opté pour une défense à trois, avec Jorne Spileers, mais cela ne s'est pas avéré très concluant. Retentera-t-il l'expérience ?

La composition probable de l'Union : Chambaere - Mac Allister, Burgess, Leysen - Khalaili, Van de Perre, Vanhoutte, Boufal, Niang - Ivanovic

La composition probable du Club de Bruges : Mignolet - Spileers, Ordonez, Mechele - Sabbe, Onyedika, Reis, Vanaken, Seys - Tzolis, Vermant