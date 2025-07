Vers la fin du feuilleton Jashari ? "Pour nous, tout est clair", répond Nicky Hayen

Entre envies de départ et tensions internes, Ardon Jashari est au cœur des débats. Avant la Supercoupe, son coach a pris la parole.

Le dossier Ardon Jashari traîne de plus en plus. Le milieu de terrain du Club de Bruges souhaite rejoindre l’AC Milan, mais le club belge ne veut pas le laisser partir. Jashari a décidé de mettre la pression : il ne s’entraîne plus avec le groupe.

Il était absent lors de la photo officielle de l’équipe. Le Suisse n’a donc pas été retenu dans la sélection pour la finale de Supercoupe. Avant le match, l’entraîneur Nicky Hayen s’est exprimé sur la situation.

"C’est une situation désormais très claire. En principe, il devrait reprendre l’entraînement lundi", a-t-il déclaré au micro de DAZN.

"D’ici là, le club lui accorde du temps pour voir ce qui est possible ou non. Le club a communiqué très clairement à ce sujet auprès du staff, donc pour nous, tout est clair."

"Mais dans le football, certains dossiers sont vraiment complexes, et celui-ci en fait partie. J’ai entièrement confiance dans le fait que le club gérera cela correctement, quelle que soit l’issue. On verra où cela nous mène", a conclu Hayen.