La Juventus lâche un jeune talent belge... pour 10 millions d'euros : direction la Bundesliga

Samuel Mbangula va tourner la page de la Juventus. Le jeune ailier belge n’a pas eu l’occasions de briller cette saison, malgré quelques apparitions prometteuses. L'international U21 va découvrir la Bundesliga.

En 22 matchs toutes compétitions confondues, Mbangula a inscrit 4 buts et délivré 5 passes décisives, dont un but en Ligue des champions face au PSV.

Le nouvel entraîneur de la Juve, Igor Tudor, ne compte pas sur lui. Trop de concurrence, pas dans les plans et un contrat pourtant valable jusqu’en 2028. Le joueur a compris qu’il devait chercher ailleurs.

Selon Fabrizio Romano, Mbangula va rejoindre le Werder Brême. Le club allemand a déboursé 10 millions d’euros (sans bonus) pour s’attacher ses services. Un transfert sec, sans clause de rachat.

