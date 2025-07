La surprise de l'Union contre le Club de Bruges ? "On le prépare depuis un an"

L'Union Saint-Gilloise ouvre officieusement sa saison avec ce match de Supercoupe contre le Club de Bruges. Vic Chambaere sera dans les buts.

La saison dernière, Vic Chambaere s'était tristement distingué, lançant un deuxième ballon sur le terrain pour stopper une action de Genk dans les Playoffs. Un acte antisportif qui avait mis le feu aux poudres. Depuis, le gardien de 22 ans a fait profil bas et a été conscientisé par le club sur le comportement à adopter.

Aujourd'hui, il va pouvoir montrer ce qu'il a dans le ventre sportivement. Le départ d'Anthony Moris vers l'Arabie Saoudite lui ouvre en effet la porte en ce début de saison, en attendant l'arrivée d'un nouveau gardien au Parc Duden.

Une occasion de se montrer

C'est que le portier luxembourgeois figure parmi les joueurs au temps de jeu le plus important d'Europe ces dernières saisons. Il ne laissait que des miettes à ses concurrents. Depuis son arrivée en provenance de Genk, Chambaere n'a ainsi pas disputé le moindre match pour l'Union en équipe première.

Mais Sébastien Pocognoli l'a bien connu à Genk et sait ce qu'il vaut. "On le prépare depuis un an", explique-t-il en conférence de presse, dans des propos relayés par La Dernière Heure. Le T1 de l'Union n'a pas caché que pour un club s'apprêtant à disputer la Ligue des Champions, l'arrivée d'un nouveau titulaire était indispensable. Chambaere manque encore d'épaisseur mais a prouvé sa fiabilité lors des derniers matchs de préparation.

"C'est un garçon avec beaucoup de potentiel qui est mis dans les meilleures conditions pour faire un grand match. Il a eu deux matchs et demi de préparation dans lesquels il s'est illustré. En plus, il est un spécialiste des tirs au but donc cela pourrait nous aider dimanche", sourit Poco.