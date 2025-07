Du renfort pour De Camargo : un joueur actif en Pro League la saison dernière se relance chez les Francs Borains

Jordy Soladio était sans club cet été après une pige en Israel. Mais il va se relancer chez les Francs Borains.

La saison dernière, Jordy Soladio a marqué à sa manière l'histoire de Dender. A défaut de conserver sa place de titulaire, l'attaquant s'est imposé comme le transfert sortant le plus cher de l'histoire du club. On vous le concède, battre le record n'était pas très difficile : l'opération a rapporté 400 000 euros au club flandrien.

Plus utilisé par Timmy Simons lors de la saison de la montée, Soladio a été chercher du temps de jeu dans le championnat israélien, du côté du Maccabi Petah Tikva. Il n'y a signé que pour six mois et se cherchait donc un nouveau challenge cet été.

Le joueur belge de 27 ans a retrouvé chaussure à son pied : il vient en effet de rejoindre les Francs Borains. Formé à Malines et à Louvain, l'ancien goleador du championnat luxembourgeois a signé pour deux ans au Stade Robert Urbain, avec une troisième saison en option.

La septième arrivée des Francs Borains

Premier buteur de la saison de Dender il y a un an sur le terrain de La Gantoise, il doit désormais permettre aux Francs Borains de s'étoffer offensivement. Avec Igor De Camargo, il pourra également compter sur un entraîneur parfait pour le conseiller face au but.

"Jordy est un attaquant complet. Il connait parfaitement le championnat. Il faisait partie de l’équipe de Dender qui a été promue, cette expérience va être bénéfique au groupe", se réjouit le directeur sportif Laurent D’Affnay.