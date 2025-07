"Je devrais être prêt dans 5 à 6 semaines" : Conte transformera-t-il De Bruyne comme il l'a fait avec Lukaku ?

Kevin De Bruyne apprend à connaître Antonio Conte à Naples. Il se réjouit de travailler sous ses ordres.

Vu la rage de vaincre des deux hommes, Kevin De Bruyne et Antonio Conte devraient bien s'entendre. La nouvelle recrue du Napoli a hâte de s'intégrer au dispositif napolitain : "Avoir un entraîneur comme Conte est un atout. C'est formidable de travailler avec lui. J'ai travaillé avec Guardiola pendant 9 ans, ainsi qu'avec d'autres grands entraîneurs. Chaque manager a son propre style. Les meilleurs sont tous brillants tactiquement, et un peu fous, comme nous, les joueurs", explique-t-il en conférence de presse.

"Je n'ai pas encore beaucoup parlé avec le coach, nous avons eu quelques séances et discuté sur le terrain. Je le connais depuis son passage à Chelsea et à Tottenham, même s'il utilisait une défense à cinq, différente de la nôtre aujourd'hui. Je sais qu'il est très tactique. Qu'un coach de si haut niveau, l'un des meilleurs de ces dix dernières années, me veuille ici, c'est un excellent signe", poursuit KDB.

Prêt dans 5 à 6 semaines

Avant de voir ce que tout cela donnera, il va falloir monter en puissance à l'entraînement lors du stage : "Je pense que j'ai beaucoup à apprendre de lui, mais nous n'avons eu que deux séances pour l'instant. Je continue à découvrir l'équipe, à observer son fonctionnement. Je pense être prêt au début de la saison. J'en profiterai pour comprendre le fonctionnement du coach et du staff. Je devrais être prêt dans 5 à 6 semaines".

Son rôle dans l'équipe ? De Bruyne n'en fait pas une fixette : "Je ne pense pas que le poste exact importe beaucoup. La tactique est étudiée avant chaque match. Tout dépend de la façon dont on interprète l'espace, de sa posture et de la configuration de l'adversaire. Qu'il s'agisse d'un 4-3-3 ou d'un 3-4-3, ce ne sont que des formations. Tout change selon la possession ou non du ballon. Le football est très dynamique maintenant. Je ne peux pas vraiment dire quel serait mon meilleur poste".

Le Limbourgeois ne veut pas tirer la couverture à sa personne : "Je ne pense pas que l'équipe se construise autour de moi. J'apporterai mon expérience, mais je suis là pour aider l'équipe à grandir. Je me donnerai à 100 %, et avec autant de matches à venir, la contribution de chacun sera nécessaire".