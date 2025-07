Un premier Diable pour Kompany ? Le Bayern a ouvert les discussions

Lors du premier mercato de l'ère Vincent Kompany, le Bayern Munich avait sorti le chéquier pour remodeler l'effectif à sa guise : 149 millions déboursés. Cet été, le Rekordmeister n'a pour l'heure attiré que Jonathan Tah pour deux millions d'euros.

Mais en coulisse, la direction continue de cibler les prochaines recrues. Le Bayern espère ainsi s'attirer les services de Luis Diaz, qui pourrait bien quitter Liverpool. Si le dossier venait à échouer, le plan B pourrait bien être belge.

Il y a une semaine, nous vous rapportions les bruits de couloir venus d'Angleterre faisant écho du nom de Leandro Trossard comme alternative. Mais aujourd'hui, c'est un autre Diable Rouge qui est cité par Fabrizio Romano comme potentielle cible bavaroise.

Le gourou des transferts écrit qu'en cas d'échec dans le dossier Luis Diaz, le Bayern pourrait se tourner vers Malick Fofana. Le Bayern a non seulement placé l'ancienne pépite de La Gantoise sur sa shortlist alternative, mais a également commencé les manoeuvres.

Le club de Vincent Kompany aurait ainsi établi les premiers contacts pour prendre ses renseignements. Vince the Prince pourrait donc bel et bien accueillir un Diable en Bavière, même si le plan A reste Luis Diaz.

🚨🔴⚪️ Bayern are set to bid again for Luis Diaz in order to find an agreement with Liverpool, he’s top target.



Exclusive update: Malick Fofana has been added to the shortlist if Liverpool won’t sell Diaz.



Bayern already made contact to ask for Fofana deal conditions. pic.twitter.com/l0fw3JRGp9