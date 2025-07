🎥 Christian Benteke buteur pour la première de Weiler, deux autres anciens du Standard plus décisifs que jamais

Hugo Cuypers est dans une forme éclatante avec Chicago : déjà auteur de 14 buts cette saison, le Liégeois de 28 ans a encore frappé cette nuit, du côté de Montréal. L'ancien attaquant de Malines et de La Gantoise a fait parler son flair pour ouvrir le score.

Hugo Cuypers taps in his 13th goal of the season and puts the @ChicagoFire ahead early in Montreal. ūüĒ• ūüďļ #MLSSeasonPass : https://t.co/Qfu9IjNKP4 pic.twitter.com/7L5izem6B7

Disponible au second poteau sur un contre mené par Leonardo Barroso sur le côté droit, Cuypers a vu son coéquipier tenter sa chance lui-même. Il ne lui en a pas voulu, poussant lui-même au fond le ballon qui avait été renvoyé par le poteau.

En seconde période, Chicago a plié la rencontre avec le but du 0-2 signé Jack Elliott sur un corner de Philip Zinckernagel. L'ancien du Standard avait marqué sur un corner direct il y a quelques jours, le voici encore décisif (10 buts et 7 assists en 21 matchs de MLS). Chicago est dixième de la conférence Est.

Toujours à l'est, DC United disputait son premier match sous les ordres de René Weiler. Le club de Washington s'est incliné 2-1 sur la pelouse de Columbus Crew. Christian Benteke a pourtant fait parler la poudre.

Christian Benteke with the well placed header to give @DCUnited the equalizer in Columbus ūüĎä



ūüďļ #MLSSeasonPass or Apple TV+: https://t.co/1p4UoqECCV pic.twitter.com/WLv7zYJN2o