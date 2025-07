"Ce n'est pas simplement pour le trophée" : Sébastien Pocognoli aborde la Supercoupe de Belgique avec ambition

Après le titre décroché la saison dernière, Sébastien Pocognoli aborde la nouvelle saison avec ambition. Remporter la Supercoupe de Belgique face au Club de Bruges serait le meilleur moyen de lancer les hostilités pour les Unionistes.

Après une semaine de stage au centre d'entraînement de Tubize, l’Union Saint-Gilloise a terminé sa préparation estivale par une victoire sur la pelouse du Paris FC, promu en Ligue 1. Un succès qui fait suite au partage contre Feyenoord et à la courte défaite face au PSV.

Ce dimanche, les champions de Belgique disputeront leur premier match officiel de la saison : la Supercoupe contre le Club de Bruges. En conférence de presse ce samedi, Sébastien Pocognoli est revenu sur la fin de la préparation et a préfacé ce premier choc de la saison 2025-2026. L’Union reste sur six matchs sans défaite contre Bruges et entend bien prolonger cette série.

"De nombreux joueurs ont retrouvé leur rythme lors du dernier match amical. C'était une rencontre intéressante face à une équipe physique. De plus, nous avons également pu intégrer les internationaux."

Nous voulons garder notre série d'invincibilité"

"Il y a encore une marge de progression, mais l’ambiance est bonne. La Supercoupe n’est pas seulement une occasion de remporter un trophée, nous pouvons aussi progresser grâce à ce match. Et puis, nous voulons prolonger notre série d’invincibilité face au Club de Bruges."

Sébastien Pocognoli, qui a confirmé la titularisation de Vic Chambaere dans les buts, ne veut pas que ses joueurs se reposent sur leurs lauriers en attendant la Ligue des Champions pour se mettre en valeur. Le T1 de l’Union veut défendre son titre.

"C’est à nous de poursuivre sur cette lancée, nous voulons écrire un nouveau chapitre. Depuis que nous avons remporté le titre, les attentes sont différentes, mais nous voulons toujours en faire plus. Nous ne nous contenterons pas d’une saison tranquille, nous allons nous mettre au défi."