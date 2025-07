Présenté à Naples, Noa Lang n'a pas changé : "Les gens se lèvent quand j'ai le ballon, c'est ça être un bon joueur"

Naples poursuit son mercato XXL, notamment sur le plan offensif. Après Kevin De Bruyne, le club italien a officiellement présenté Noa Lang à la presse ce dimanche.

Vingt-quatre heures après Kevin De Bruyne, c’est Noa Lang qui a été présenté à la presse napolitaine. L’ailier néerlandais fait partie du recrutement XXL du club du sud de l’Italie, bien décidé à s’installer durablement parmi les poids lourds du football européen.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien joueur du Club de Bruges n’a pas changé. Son estime de lui-même reste intacte. “Attendez-vous à beaucoup de dribbles, de passes décisives et de buts de ma part. Je suis un joueur qu’on vient voir au stade. Si je n’ai pas le ballon, les gens restent assis. Mais dès que je l’ai, ils se lèvent pour mieux me voir. C’est ça, être un bon joueur", a-t-il lancé, selon Tuttosport.

Noa Lang voulait sortir de sa zone de confort

Pas toujours reconnu pour son assiduité à l’entraînement, l’international néerlandais de 26 ans devra pourtant s’adapter. “Le premier mot que j’ai appris en italien, c’est stanco (fatigué). Les entraînements sont très durs ici. Aux Pays-Bas, tout se faisait avec le ballon. Ici, il y a beaucoup de courses, mais je pense que ça me fera du bien. J’étais dans ma zone de confort au PSV, il était temps d’en sortir. Je veux devenir le meilleur joueur possible.”

Lang a également été interrogé sur sa carrière musicale, lui qui a déjà composé plusieurs morceaux de rap pendant son temps libre. “J’ai fait de la musique aux Pays-Bas, mais je dois d’abord demander à la direction si je peux continuer ici. Je pourrais alors composer une chanson en italien.”

Sous les ordres exigeants d’Antonio Conte, Noa Lang devra faire preuve de la discipline attendue. Mais si sa folie créative se combine bien aux qualités de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, Naples pourrait disposer d’un trio aussi spectaculaire qu’imprévisible.