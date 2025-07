Un retour en enfer : grave blessure et saison presque terminée pour l'Anversois Geoffry Hairemans

Le verdict est très lourd pour Geoffry Hairemans, qui fêtait son retour au Bosuil samedi en match amical. Il souffre d'une rupture des ligaments croisés !

Ce samedi, l’Antwerp disputait l’avant-dernier match de sa préparation estivale, dans son stade du Bosuil, face aux Néerlandais de Willem II. Une rencontre "de gala" destinée à permettre aux supporters de retrouver leur équipe avant la reprise des compétitions officielles.

C’était également l’occasion de découvrir les nouvelles recrues en action pour la première fois. Enfin, pas tout à fait pour Geoffry Hairemans : formé au club jusqu'en 2010, l’ailier avait déjà porté le maillot anversois entre 2015 et 2019, jouant un rôle clé dans la remontée du club en Jupiler Pro League.

Parti de Malines à l’issue de la saison dernière, le joueur de 33 ans a fait son retour cet été. Il est monté au jeu contre Willem II peu après l’heure de jeu… mais son retour à la maison aura duré moins de dix minutes.

Rupture des ligaments croisés pour Geoffry Hairemans

À l’issue d’une contre-attaque de l’Antwerp, Geoffry Hairemans s’est écroulé. Il a pu se relever difficilement, avant de demander immédiatement son remplacement. Des examens ont été réalisés dans la foulée, et le verdict est malheureusement bien plus grave que redouté.

Selon la Gazet van Antwerpen et Het Laatste Nieuws, le joueur souffrirait d’une déchirure des ligaments croisés ! Si une opération s’avère nécessaire, sa saison 2025-2026 serait d’ores et déjà quasiment terminée. En cas de traitement sans chirurgie, un retour pourrait être envisagé dans "seulement" cinq à six mois. Un immense coup dur, tant pour Geoffry Hairemans que pour tout le Great Old.