L'inquiétude monte d'un cran à l'Antwerp : "C'est une situation sensible, la direction en est consciente"

Une semaine avant le début du championnat, le Royal Antwerp semble loin d'être prêt. L'entraîneur Stef Wils encore besoin de renforts en défense, comme en attaque.

L'Antwerp a terminé sa préparation d’avant-saison par une victoire 2-0 contre Willem II, samedi au Bosuil. Un bon résultat, même si de nombreux problèmes restent à résoudre.

Le Great Old a perdu beaucoup de joueurs cet été, comme Tjaronn Chery, Milan Smits, Toby Alderweireld, Jelle Bataille, Jaïro Riedewald, Denis Odoi, Olivier Deman et Mohamed Bayo. Dans le sens des arrivées, le matricule 1 n’a recruté que cinq joueurs, dont Tibo Somers, Daam Foulon et Geoffry Hairemans, victime d’une déchirure des ligaments croisés contre Willem II.

Une semaine avant la reprise, l'Antwerp n'est pas prêt

L’effectif de Stef Wils ne compte désormais plus que trois défenseurs centraux : Zeno Van den Bosch, Rosen Bozhinov et… Björn Engels, blessé au tendon d’Achille. Bozhinov ayant subi une légère blessure à la tête ce samedi, des renforts sont plus que nécessaires à ce poste. Matija Nastasic (32 ans, ex-Manchester City) devrait arriver, mais le transfert n’est pas encore finalisé.

"C’était mieux lors des précédents matchs amicaux qu’aujourd’hui. Nous sommes trop justes en défense. Marc Overmars et Sven Jaecques en sont conscients, ils savent que c’est un point sensible", a déclaré l’entraîneur Stef Wils après la rencontre, au micro de la Gazet van Antwerpen.

L’Antwerp doit également renforcer son compartiment offensif. En pointe, seuls Vincent Janssen — dont l’avenir reste assez incertain —, Gerard Vandeplas (19 ans) et Gabriel Jesus (18 ans) font partie du noyau A. "Marc et Sven sont occupés, il y a de grandes chances qu’un nouvel attaquant soit recruté", a confirmé Stef Wils. Le Great Old ouvrira le championnat contre l’Union vendredi prochain, mais a encore du pain sur la planche.