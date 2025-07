La très grave blessure qui a tout changé pour Thomas Meunier : "Je ne m'attendais pas à ça"

Thomas Meunier entame sa deuxième saison à Lille. Il revient sur son premier exercice chez les Dogues.

Après avoir rebondi du côté de Trabzonspor, Thomas Meunier a fait son retour en Ligue 1 l'été dernier, cinq ans après son départ du PSG pour Dortmund. Il reste sur une saison pleine sur son côté droit. A son arrivée, le Diable Rouge alternait pourtant entre le banc et une place de titulaire.

Il faut dire que Tiago Santos, son concurrent, s'est gravement blessé. L'International portugais avait commencé en force avant cette rupture du ligament croisé au mois d'octobre. Il n'est toujours pas réapparu avec le groupe depuis lors.

Meunier est revenu sur ce tournant avec beaucoup d'honnêteté dans le podcast Colinterview : "Je ne m'attendais pas à vivre une saison pareille. Je devais un peu épauler Tiago, qui a le profil du jeune talent. Moi qui étais censé être un backup, un grand frère, je prends le lead sur le côté droit".

Une première partie de saison de rêve

Le natif de Saint Ode a contribué à la bonne saison du LOSC, notamment en Ligue des Champions : "Tout le monde retiendra la victoire historique contre le Real Madrid, d’autant plus parce que c’était la première confrontation entre les deux clubs. Maintenant, moi, j’ai bien aimé le match contre Feyenoord. On a mis six buts à domicile. L’ambiance était incroyable, l’une des meilleures de cette saison".

En Ligue 1, Lille a finalement terminé cinquième : "Collectivement, je trouve que l’on a fait une saison sensationnelle. La première partie de saison, je trouve que l’on a surperformé. Tu arrives en octobre et en novembre avec une dizaine de blessés, dont la grande partie sont des titulaires. Tu perds des joueurs super importants, mais en faisant jouer des jeunes, tu obtiens des résultats en Ligue 1 comme sur la scène européenne".