Le lapin sorti du chapeau de Besnik Hasi : un jeune d'Anderlecht signe un retour en fanfare dans le noyau A

L'une des belles surprises de la préparation anderlechtoise se nomme Marco Kana. Alors que son avenir au RSCA semblait compromis, Besnik Hasi est en train de relancer le jeune joueur.

Ce samedi, le Sporting d’Anderlecht dispute ses deux derniers matchs de préparation avant sa première rencontre officielle de la saison, prévue jeudi contre Häcken, dans le cadre du deuxième tour préliminaire de l’Europa League.

En matinée, les Mauves se sont imposés sur la plus petite des marges face à Dender, avant de défier Maastricht dans l’après-midi avec une équipe totalement remaniée. L’objectif de Besnik Hasi reste clair : offrir un maximum de temps de jeu à l’ensemble de son effectif.

Privé de Flips et Foket (sur le départ), mais aussi de Sardella, Camara et Hatenboer, le coach anderlechtois a également choisi de ménager Colin Coosemans et Jan-Carlo Simic, légèrement blessés, en vue du début de saison. Il a donc procédé à plusieurs ajustements, notamment dans sa défense à trois, où Marco Kana a débuté aux côtés de Lucas Hey et Moussa N’Diaye.

Marco Kana, le lapin du chapeau de Besnik Hasi ?

Pur produit de Neerpede, Marco Kana (22 ans) réalise une belle préparation, lui qui sort d’une période particulièrement compliquée. Prêté à Courtrai il y a deux ans, il a été freiné la saison dernière par une blessure qui l’a écarté des terrains durant la première moitié de l’exercice. Il n’a finalement disputé qu’une douzaine de rencontres avec les RSCA Futures en Challenger Pro League et 45 minutes contre l'Antwerp durant les Champions Play-Offs.

Repositionné en défense centrale, alors qu’il évoluait initialement comme milieu défensif, Kana a livré une prestation solide. Un bon match qui lui permet de marquer des points aux yeux de Besnik Hasi et de peut-être prendre un léger avantage sur Zoumana Keita, la nouvelle recrue anderlechtoise, considérée par le staff et la direction comme un projet à moyen terme.

Sous contrat jusqu’en 2026, Marco Kana pourrait bien connaître un retournement de situation inattendu à Anderlecht, alors qu’un départ semblait encore envisagé il y a peu. Il remet, en tout cas, son nom dans les discussions.