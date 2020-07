Julien De Sart réagit à la rumeur Standard et n'exclut pas une deuxième aventure à l'étranger

Sous contrat à Courtrai jusqu'au 30 juin 2021, le milieu de terrain pourrait changer d'air cet été si les Kerels voulaient récupérer un peu d'argent.

Julien De Sart avait quitté la Belgique et le Standard de Liège il y a quatre ans pour rallier l'Angleterre. Après avoir emmagaziné de l'expérience et progressé sur le plan physique à Middlesbrough et Derby County, le médian faisait son retour en Belgique du côté de Zulte Waregem en 2017. Après avoir retrouvé rapidement son meilleur niveau chez les Flandriens, il rejoindra ensuite Courtrai où il vient de réaliser deux très bonnes saisons. Alors qu'il lui reste un an de contrat chez les Kerels, le joueur âgé de 25 ans pourrait relever un nouveau challenge cet été.

Le Waremmien, qui souhaite faire un pas en avant, a vu son nom revenir avec insistance du côté du Standard de Liège ces dernières semaines. "Cela fait plaisir d'entendre qu'il y a de l'intérêt me concernant mais je suis toujours à Courtrai et je m'y sens très bien. Les rumeurs sont toujours nombreuses durant les mercatos, nous sommes habitués. Néanmoins, ce marché des transferts sera spécial. Nous verrons bien ce qu'il se passera et si une offre parvient sur la table", nous confie Julien De Sart qui n'exclut pas une deuxième aventure à l'étranger. "S'il y a un bon projet en place, pourquoi pas ! Mon enfant pourrait ainsi découvrir une autre culture et apprendre une nouvelle langue", souligne le milieu de terrain.

L'ancien Rouche est satisfait de retrouver le chemin des terrains. "Un moment qui n'a pas été évident, nous sommes vraiments contents de retrouver notre métier. Un retour à la normale en quelque sorte malgré les mesures en vigueur et les règles sanitaires. La seule déception a l'heure actuelle sera de jouer dans des stades vides en début de saison", a conclu Julien De Sart.