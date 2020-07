Westerlo balaye l'équipe espoir du KV Malines

Opposés aux jeunes pousses de l'académie des Kakkers, Westerlo s'est largement imposé sur le score de 6 à 0.

Alors que le noyau A du KV Malines affronte l'équipe première du Standard cet après-midi à partir de 17h45 (rencontre à suivre en direct sur Facebook), les espoirs des Sang et Or étant opposés à Westerlo aujourd'hui.

Une rencontre qui a nettement tourné à l'avantage du club de D1B. En effet, ce dernier s'est imposé sur le score fleuve de six buts à zéro. Les buteurs sont les suivants : Ambroise Gboho (18e, 27e), Sava Petrov (35e), Kurt Abrahams (52e), Igor Vetokele (55e) et Tuur Dierckx (83e). Un large succès qui va permettre aux hommes de Bob Peeters d'emmagasiner de la confiance et aux jeunes Kakkers d'engranger de l'expérience.