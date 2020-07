Benat San José: "Nous voulions essayer différents schémas et différentes positions pour certains joueurs"

L'entraîneur des Pandas ne voulait pas voir le résultat final de ce match amical entre Eupen et l'Union St-Gilloise comme négatif. L'Espagnol avait un plan bien précis.

Oui, Eupen a perdu. Non, les Pandans ne se sont pas créés beaucoup d'occasions. Mais pour le coach d'Eupen, cela n'était pas le plus important: "Nous avons voulu tester des joueurs dans des positions différentes et des systèmes de jeu différents. J'ai même aligné deux équipes totalement différentes", nous a-t-il confié après la rencontre.

Ces tests ont eu un impact sur la rencontre de ce samedi, perdue sur le score de 0-2. "Les joueurs ont pourtant beaucoup travaillé, mais les changements nous ont fait perdre beaucoup d'impact. Il y avait aussi les joueurs en test et les nouveau à intégrer".

Mais la défaite, même si c'est en amical, met en lumière les lacunes de l'équipe: "Pour être honnête, nous cherchons encore des joueurs, avec un bon niveau, même en attaque. Nous avons des jeunes joueurs mais nous avons besoin de garçons d'un plus grand niveau. Mais ce n'est pas simple".

Benat San José est cependant satisfait de ses jeunes pousses: "Je suis très content des jeunes joueurs. Ils ne sont pas prêts pour la Pro League, mais ils travaillent, ils écoutent et essaient de comprendre la philosophie et les mouvements. Ils ont la mentalité pour travailler dans le groupe".