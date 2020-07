A dix jours de sa finale, l'Antwerp boit la tasse en amical

L'Antwerp ne s'est pas vraiment rassuré, ce mercredi, alors que la finale de la Coupe approche à grandes enjambées.

Après un partage blanc samedi dernier contre Utrecht (0-0), le Great Old accueillait un second adversaire néerlandais, ce mercredi: Roda, pensionnaire de deuxième division néerlandaise.

Et plusieurs joueurs du onze de base aligné par Ivan Leko qui ne seront pas disponibles pour la finale de la Coupe, comme Jean Butez, Frank Boya ou encore Birger Verstraete, tous les trois transférés cet été.

Volgende Reds starten zo dadelijk in onze vriendschappelijke wedstrijd (achter gesloten deuren) tegen @rodajckerkrade

Et l'Antwerp a rapidement été mené: il n'a fallu que deux minutes au Belge Jordy Croux pour ouvrir le score. 25 minutes plus tard, Thijmen Goppel doublait la mise et les Anversois regagnaient les vestiaires avec deux buts de retard.

Mais le Great Old a pu réduire l'écart, grâce à Jonathan Bolingi, avant que Jordy Croux ne scelle la victoire néerlandaise (1-3). Deuxième défaite de la préparation pour les Anversois, déjà battus par Eupen début juillet qui s'offriront un autre test, vendredi, contre l'Olympic Lyonnais.