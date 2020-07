Laurent Henkinet: "Je suis le numéro 2, je le sais"

Le Liégeois est revenu au Standard et sait qu'Arnaud Bordart part avec une longueur d'avance sur lui. Ce qui ne l'empêche pas de travailler dur.

Laurent Henkinet travaille, preste, ne déçoit pas et est mine de rien en train de prouver à tout le monde qu'il a le niveau pour au moins être deuxième gardien de but du Standard. L'ancien dernier rempart d'OHL le sait: il ne commencera pas la saison en tant que titulaire.

"Je sais que je suis numéro 2 derrière Arnaud. Il a fait une grosse saison l'année dernière, tout le mérite lui revient et je suis content pour lui car il le mérite. Je sais qu'il commencera la saison. Moi je vais travailler et je me tiens prêt. S'il a un problème, je serai là pour le remplacer".

Laurent Henkinet sait qu'il a signé un contrat de trois ans et qu'il pourrait recevoir sa chance à un moment donné.