Philippe Montanier évoque les points à améliorer après la défaite contre l'OGC Nice

Ce samedi soir, le Standard de Liège a chuté contre l'OGC Nice à Sclessin. Malgré la défaite, le coach des Rouches était satisfait de qu'il a vu.

Malgré la défaite du Standard contre l'OGC Nice, Philippe Montanier était satisfait de ses troupes. "J'avais dit aux joueurs que nous allions rencontrer un adversaire en forme et d'un très bon niveau. Nous avions affaire à Patrick Vieira qui maîtrise bien son groupe et qui entame sa troisième saison à la tête des Aiglons. Une très bonne opposition qui nous permet d'être dans la difficulté", explique le technicien français. "De plus, c'est une équipe de qualité qui évoluera en Europa League la saison prochaine grâce à la victoire du PSG en Coupe de France vendredi soir. Puis avec l'arrivée de monsieur Ratcliffe, il y a beaucoup d'ambitions en France mais aussi en Europe. Ce fut une très bonne séance de travail où j'ai pu relevé beaucoup de points positifs", a confié l'ancien entraîneur de Lens.

Montanier a ensuite évoqué les points à améliorer. "Le pressing qui doit être plus consistant et l'efficacité. Il y avait moyen de marquer plus d'un but, la faute à l'OGC Nice qui a bien défendu, mais nous devons aussi être plus justes, plus "clinical" comme le disent les Anglais", ajoute-t-il avant de parler du stage qui aura lieu lundi prochain.

"L'avantage de celui-ci sera d'avoir les joueurs sous la main de la nuit au soir. J'aimerais avoir plus d'entretiens individuels avec les joueurs, montrer des vidéos sur les principes offensifs et défensifs, un peu de teambuilding à faire ensemble pour mieux se connaître et renforcer la cohésion de groupe qui existe déjà", a conclu Philippe Montanier.