Hendrik Van Crombrugge calme le jeu : "Changement de discours ? Non, changement de direction"

Hendrik Van Crombrugge espérait voir son statut et son contrat revalorisés après sa grande saison, mais le nouvel organigramme du RSC Anderlecht a changé les choses.

Le meilleur joueur d'Anderlecht la saison passée, et capitaine ce samedi face au FC Nantes, pourrait-il encore quitter le club cet été ? Les rumeurs allaient bon train en début de mercato, car Hendrik Van Crombrugge espérait de toute évidence que ses prestations et son statut lui vaudraient une revalorisation salariale. Il n'en fut rien, à sa grande déception. On ne parle plus d'un départ ces dernières semaines, mais le silence n'est pas toujours un signe positif. "Le mercato dure jusque quand ? Octobre, cette année ? Vous allez pouvoir me poser la question jusque là", blague le portier anderlechtois après le partage (0-0) contre Nantes.

Un rire jaune, car Van Crombrugge se passerait évidemment de cette situation. "Sûr et certain de rester ? C'est du football, on n'est jamais sûr de rien. Mais je ne m'en préoccupe pas, mon agent s'en charge, c'est pour ça que j'en ai engagé un", relativise-t-il. L'ancien Panda semble avoir décidé de prendre du recul, malgré ce qui aurait pu s'apparenter à un changement. "Il n'y a pas eu un changement de discours, mais un changement de direction (nda : Karel Van Eetvelt est devenu président du RSCA, Peter Verbeke directeur sportif)".

Et ce nouveau duo à la tête d'Anderlecht au quotidien a été clair dès le début. "Ces nouvelles personnes en place ont toujours tenu le même discours depuis leur arrivée. Nouveaux patrons, nouvelles lois", se résigne Van Crombrugge. "Il faut que je l'accepte. Je me concentre sur l'aspect sportif et je preste au mieux".

L'arrivée de Timon Wellenreuther ajoute un peu de concurrence au n°1 anderlechtois, l'Allemand ayant convaincu à Saint-Étienne. "Ca ne change rien pour moi", affirme Van Crombrugge. De même que le brassard de capitaine arboré ce samedi à Neerpede. "Il ne faut pas un brassard pour faire de quelqu'un un leader, si vous l'êtes au quotidien, vous le serez une fois sur le terrain. Bien sûr, c'est un signe de reconnaissance et je le prends comme tel, mais ça n'a rien changé à mon rôle sur le terrain".