La Pro League demande une exception pour les clubs pros à Anvers

Depuis l'annonce de l'interdiction des sports de contact dans la province d'Anvers, l'Antwerp et le Beerschot sont dans le flou.

Ce week-end est important pour les deux clubs de la ville d'Anvers. L'Antwerp va disputer samedi la finale de la Coupe de Belgique alors que le Beerschot va disputer la finale retour pour la montée de D1B en D1A.

Cependant, ce mardi soir les sports de contact (dont le football) ont été interdits dans la province d'Anvers. Les dirigeants du Great Old ont déjà annoncé que pour eux cela ne changeait rien dans le protocole sanitaire au quotidien.

La Pro League a de son côté demandé à la Province d'Anvers de faire une exception pour les clubs pros. "Le football belge a fait des investissements conséquents pour permettre aux compétitions de se dérouler même en cas de nouvelle vague", a expliqué Stijn Van Bever porte-parole de la Pro League. "Nous avons mis en place des procédures de test strictes pour les joueurs et leur entourage et investi massivement dans les tests et le traçage".