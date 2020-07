📷 Le Standard de Liège en team building à Adventure Valley

Le Standard de Liège a effectué un team building du côté d'Adventure Valley à Durbuy. Les Rouches ont participé à plusieurs activités avant de rejoindre leur hôtel en début de soirée.

Ils feront leur retour au centre d’entraînement ce jeudi matin. Samedi prochain, le matricule 16 disputera sa dernière joute amicale de cette préparation estivale contre le Stade de Reims à Sclessin.

First challenge of the day: the Haka Dance 🙌 pic.twitter.com/ekLpQTwS7m