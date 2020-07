Le nouvel attaquant de Gand n'est pas encore fit: "Être opérationnel le plus vite possible"

Tim Kleindienst est devenu la neuvième recrue du mercato gantois jeudi, mais il n'est pas encore prêt à jouer.

S’il a terminé la saison et qu’il a participé aux barrages pour la montée en Bundesliga avec Heidenheim, battu par le Werder de Brême, Tim Kleindienst est ensuite passé sur le billard pour corriger un petit problème au genou.

Mais il l’affirme pour Het Nieuwsblad, sa revalidation avance dans le bon sens. "Mon genou va très bien et je vais travailler d’arrache-pied pour être fit le plus vite possible. J’espère pouvoir reprendre l’entraînement collectif dans les deux semaines", insiste le nouvel attaquant de la Gantoise qui est déjà impatient de découvrir la Pro League.