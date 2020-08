De Condé sur tout le feuilleton de la Pro League: "Notre position était claire"

Ce furent des mois difficiles pour le football belge. Surtout pour arriver à un accord sur le nouveau format de la compétition. Peter Croonen a été critiqué pour son double rôle. Le directeur technique de Genk donne désormais également son avis.

Dimitri De Condé pensait que ce qui se jouait au sein de la Pro League n'était pas sain. Genk avait également plaidé pour l'annulation de la saison lors du précédent exercice. "Notre position était claire. Soit il y avait un accord global, auquel nous sommes maintenant parvenus. Ou pas. Dans ce cas, la seule alternative pour nous était d'annuler la saison", explique De Condé à Het Laatste Nieuws.

"Cela n'avait rien à voir avec le fait que le Club de Bruges méritait ou non le titre. Une compétition qui ne s'est pas achevée n'est pas terminée. Point. Devez-vous distribuer des récompenses ? Un titre et des tickets européens pour le côté positif, mais il faut aussi désigner un relégué. En tant que sportif, ça me pose problème."

Genk a raté les playoffs et une chance de jouer l'Europe "Nous sommes l’une des plus grandes victimes de ce sport, je maintiens cela. Beaucoup de gens diront que Genk n’était tout simplement pas assez bon."