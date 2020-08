Philippe Montanier évoque l'arrivée de François Fornieri : "Cela vient renforcer le Standard"

Le patron de la société pharmaceutique Mithra va prendre des participations substantielles à concurrence d'au moins 50% dans l'actionnariat du club de Sclessin.

Il y a trois jours, le matricule 16 a fait savoir que François Fornieri entrait au capital du Standard de Liège.

"Je ne suis pas un spécialiste d'actionnariat mais comme on dit : "plus il y a de personnes qui vous soutiennent, plus vous êtes forts. Ou alors, si on veut aller vite, il faut partir seul. Si on veut aller loin, il faut partir à plusieurs", souligne le technicien français. "Cela vient renforcer le Standard. Une nouvelle extrêmement positive. De plus, si j'ai bien compris, c'est une personne liégeoise qui a reussi, et toutes personnes qui rencontrent le succès ont certainement beaucoup à apporter au Standard", a conclu Philippe Montanier.