Le départ de Didillon au Cercle remis en question ? "Un autre agent est intervenu"

L'accord entre le Cercle de Bruges et Anderlecht pour Thomas Didillon semblait trouvé, mais entre-temps le gardien de but ne s'est toujours pas présenté au club.

Tout a été arrangé au niveau du club, mais Didillon lui-même semble désormais avoir des doutes, alors qu'il était d'abord d'accord avec le transfert.

"Il est tout à fait possible que nous gérions l'accord via l'AS Monaco, mais cela en soi fait peu de différence. Anderlecht peut utiliser l'argent des frais de transfert et Didillon, comme son agent, a également accepté ce départ", a déclaré Vincent Goemaere, président du Cercle au Nieuwsblad.

"Mais entre-temps, un autre agent est venu, qui fait douter Didillon et dit qu'il ferait mieux d'attendre. Il prétend aussi pouvoir le placer en Allemagne. Le mercato rouvrira en septembre jusqu'à début octobre, ce qui provoque des hésitations et du retard."