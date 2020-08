Philippe Clement: "Ce match donne l'impression d'être un hold-up"

Deux défaites en deux semaines et deux réactions différentes pour l'entraîneur du champion en titre. Les Brugeois ont eu cette fois un meilleur visage.

Il y a une semaine, après la défaite contre l'Antwerp, Philippe Clement était on ne peut plus furieux. Ses joueurs étaient passés à côté d'une partie de leur rencontre et se sont attirés ses foudres. Ce samedi, c'est le même résultat, le même score mais la réaction de l'entraîneur double champion de Belgique est tout a fait différente.

En tant que défenseur central, vous savez que la moindre erreur se paie cash

"C'est vrai, nous avons perdu pour la deuxième fois de suite, mais la prestation de mes joueurs a été différente. Tout le monde était bien mentalement dans le match", nous confie Clement. "La saison dernière, nous avions aussi eu deux rencontres très difficiles contre Charleroi. Ce qui est assez paradoxal, c'est que nous avons eu plus d'occasions qu'il y a un an mais cette fois le ballon n'est pas rentré".

Il est vrai que Dennis par deux fois, Badji ou encore De Ketelaere ont eu des occasions franches, mais Penneteau ou la précipitation ont empêché les filets carolos de trembler. C'est surtout Charleroi qui a profité d'une énorme erreur de Brandon Mechele pour marquer le seul but du match.

"Brandon a disputé une excellente rencontre, mais en tant que défenseur central vous savez que si vous faites une erreur vous le payez cash. Quand je regarde l'ensemble de la rencontre, ce match me donne l'impression d'être un hold-ip."