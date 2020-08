Bundu, Tau, Bogdan : ils peuvent tous trois être titulaires immédiats dans cet Anderlecht

Le mercato du RSCA a été salué cette fois pour son efficacité. Pourtant, aucun transfert n'apparaissait dans le onze ce dimanche. Pas trace de Percy Tau, Mustapha Bundu et Bogdan Mykhaylychenko même dans le groupe.

L'absence des trois transferts phares (Timon Wellenreuther arrivant pour être une doublure) du RSCA dans le groupe peut s'expliquer par un manque de rythme : tous ont été officialisés dans la semaine précédant le début du championnat et n'ont même pas pu disputer une minute en préparation avec leurs nouveaux équipiers. Tau, en particulier, n'a pas joué depuis la fin du championnat en mars dernier ; Bundu et Mykhaylychenko ont quant à eux pu terminer leur saison au Danemark et en Ukraine, mais n'étaient pas encore prêts.

Bienvenue dans le 11

Au vu du match d'hier, on se dit que dès qu'ils le seront, il y aura une place à prendre à leur poste respectif. L'absence pour durée indéterminée de Kemar Lawrence a poussé Vercauteren à mettre Killian Sardella à l'arrière gauche ; ce n'était pas la seule option, Elias Cobbaut (catastrophique dans l'axe ce dimanche) aurait pu y évoluer et Marco Kana être titularisé dans l'axe. Mais celui-ci est apparemment devenu un milieu de terrain dans la tête du staff ; on verra pour combien de temps.

Toujours est-il qu'à gauche de la défense, Bogan Mykhaylychenko a une place réservée : son style offensif amènera bien plus que Sardella, ne reste qu'à voir les automatismes se mettre en place avec ses équipiers.

Sur l'aile, un joueur semble bien proche de perdre sa place dans le onze : Francis Amuzu. Le jeune produit de Neerpede ne montre aucune progression depuis ses débuts professionnels : mauvais choix, inefficacité et pertes de balle étaient encore au programme pour ce début de saison, et la comparaison avec un Doku en progression constante était douloureuse. Mustapha Bundu est un pur ailier droit, soit le poste de Jérémy Doku, mais celui-ci peut évoluer avec autant de bonheur à gauche ; exit Amuzu, bienvenue Bundu ?

Enfin, le cas Percy Tau : on ignore encore comment Kompany et Vercauteren voient le Sud-Africain, mais ses meilleures prestations à l'Union Saint-Gilloise étaient derrière l'attaquant, dans un rôle à mi-chemin entre le 10 et le 9,5. Un rôle qui doit permettre une transition bien plus rapide entre le milieu de terrain et l'attaquant de pointe, laissant celui-ci moins esseulé. Un rôle qui devrait être celui de Michel Vlap, auteur d'une prestation absolument abyssale Derrière les Casernes.

Tau sera-t-il aligné dans ce rôle, renvoyant ... le meilleur buteur anderlechtois de 2019-2020 sur le banc ? Ou sera-t-il aligné sur l'aile, où il n'a jamais montré le même niveau de jeu à Bruges ? On est curieux de le découvrir. Mais le Lion de Juda aussi a tout à fait sa place dans le onze de cet Anderlecht. Qui a désespérément besoin d'une étincelle de créativité ...