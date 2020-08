Doku déçu malgré son superbe but : "Ca a le goût d'une défaite"

Jérémy Doku était la seule étincelle du RSC Anderlecht Derrière les Casernes. Mais l'ailier, auteur d'un superbe but, ne souriait pas après la rencontre.

On se disait qu'après avoir fait le dos rond et tenu le zéro miraculeusement, Anderlecht avait fait le plus dur lorsque Jérémy Doku trouvait la faille sur un exploit individuel. Hélas pour les Mauves, les erreurs défensives sont toujours là et le RSCA a perdu deux points. "Oui, c'est un beau but, mais je ne suis pas satisfait", reconnaît le jeune ailier au micro du diffuseur Eleven.

"C'est un partage qui a le goût d'une défaite à mon sens. Nous devons gagner ce match, à tous les coups. Quand on voit les deux buts qu'on encaisse ...". Jérémy Doku aura au moins pu prendre une revanche personnelle sur Malines, lui qui avait pris la rouge la saison passée à l'AFAS Stadion. "Non, rien à voir. Mais ça me fait plaisir d'avoir mis mon équipe devant au marquoir dans un match difficile. Je m'étais promis de devenir plus efficace et c'est un bon début".