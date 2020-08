Samuel Bastien : "Être capitaine au Standard de Liège, ce n'est pas donné à tout le monde"

Le Standard de Liège s'est imposé contre le Cercle de Bruges (1-0) ce samedi soir lors de la première journée de Jupiler Pro League.

Le Standard débute la saison par une victoire grâce à un but de Samuel Bastien, capitaine des Rouches en l'absence de Zinho Vanheusden suspendu trois rencontres. "C'est une fierté. Quand le coach m'a désigné, j'étais obligé d'accepter cet honneur. Être capitaine au Standard de Liège, ce n'est pas donné à tout le monde", souligne le médian. "Je ne me prends pas la tête et je reste le même qui continue à travailler et de se donner à fond sur le terrain pour l'équipe", explique le joueur âgé de 23 ans.

Le matricule 16 a péché au niveau de la finition de samedi soir, tout comme la saison dernière. "Nous avons eu beaucoup d'occasions qui n'ont pas été concrétisées. Nous allons dire que c'est le premier match et que nous allons nous améliorer. Mais à cause de cela, nous nous faisons peur. À la fin, nous avons reculé et avons donné de la confiance au Cercle. Nous devons rectifier cela et cela continuer de nous poser problème. Je n'aime pas trouver des excuses, mais la fatigue était là à cause de la chaleur, et c'était pour les deux équipes", a précisé l'ancien joueur du Chievo Vérone.

La révélation de la saison dernière est revenue sur le trio axial liégeois. "Cela s'est bien passé, Eden (Shamir) et Nicolas (Raskin) ont effectué un top match. Toute l'équipe a bien effectué son boulot et nous sommes restés concentrés jusqu'à la fin. C'est pourquoi nous gagnons 1-0. De mon côté, j'ai essayé de trouver le moment idéal pour me projeter vers l'avant", a conclu l'unique buteur de la rencontre.