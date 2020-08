Pour Ivan De Witte et Michel Louwagie, la somme du transfert de Jonathan David constitue également une avancée pour les autres clubs belges.

Avec son transfert vers le LOSC pour près de 30 millions d'euros, un nouveau cap a été atteint au niveau de la JPL.

Mais selon Stijn Francis, le montant versé pour le Canadien n'est pas si élevé : "Le somme pour David peut-être considérée comme basse si on la compare à ce que des clubs hollandais peuvent parfois obtenir. Je pense aux sommes versées pour Mathijs De Ligt et Frenkie De Jong par exemple. Cela fait une grosse différence", confiait l'agent de Dries Mertens et de Toby Alderweireld, entre autres, sur Radio 1.

"Les joueurs transférés de Eredivisie, dans le passé, ont réussi à faire leurs preuves au haut niveau, dans des championnats plus huppés. Mais la JPL n'est pas encore considérée comme telle. Mais si, par exemple, Osimhen et David arrivent à jouer les premiers rôles au plus haut niveau, alors les prochains joueurs qui quitteront la Belgique pourraient être vendus beaucoup plus cher", conclut-il.