Exclusif: deux clubs de Jupiler Pro League se disputent Christian Benteke

Christian Benteke va-t-il revenir en Belgique? Son avenir semble se dessiner bien loin de Crystal Palace.

Avec seulement deux buts en 24 rencontres de Premier League, la saison 2019-2020 de Christian Benteke n'a pas été à la hauteur de ses espérances. Le Diable Rouge va devoir oublier cet exercice et se relancer, à une année de l'Euro 2021.

Selon nos informations, deux clubs belges se sont positionnés pour se faire prêter l'attaquant pour la saison 2020-2021, et ce sont deux clubs qui vont disputer la coupe d'Europe. Le premier candidat est le Club de Bruges. Les Gazelles ont un réel problème au poste de numéro 9 et Benteke pourrait être l'oiseau rare tant recherché par Philippe Clement.

Le deuxième club est l'Antwerp. Les Anversois, qui ont remporté la Coupe de Belgique et qui seront donc présents dans les poules de l'Europa League, aimeraient s'attacher les services du Diable Rouge pour épauler Dieumerci Mbokani en attaque.

Cependant, ce deal est on ne peut plus compliqué: Crystal Palace préfèrerait vendre le Diable Rouge plutôt que le prêter. Au mieux, le club de Londres voudrait inclure une option d'achat dans le deal, ce qui serait de base exclu pour l'Antwerp, qui n'a pas les finances pour l'acquérir définitivement. De plus, Palace veut d'abord se renforcer avant de se séparer de Benteke. Zaha est aussi en partance et le club voudrait d'abord boucler les arrivées d'Ismaïla Sarr et du Roumain Florinel Coman.

Agé de 29 ans, Christian Benteke a déjà porté les couleurs de quatre clubs en Belgique: Le Standard, Genk, Malines et Courtrai. Un cinquième club pourrait venir s'ajouter à cette liste.