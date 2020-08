Le retour en grâce de Dimata, l'émergence de Mykhaylichenko et Tau: première à domicile réussie pour les Mauves!

Les Mauves se sont fait peur en fin de rencontre, mais le Sporting d'Anderlecht tient sa première victoire de la saison, après avoir dominé, ,par le plus petit écart, un STVV, réduit à dix en seconde période (2-1).

Une victoire au petit trot pour le Sporting Déterminés à faire oublier les points gaspillés à Malines la semaine dernière, les Mauves ont pourtant bien mal entamé leur partie. Avec deux pertes de balle coupables dans les cinq premières minutes de jeu, qui auraient pu coûter cher, mais Nakamura notamment, n’a pas su exploiter l’offrande et sa frappe en roulée est venue mourir dans les tribunes vides du Lotto Park.

Avec Adrien Trebel, Bogdan Mykhaylichenko et Anouar Ait El Hadj comme nouveaux venus dans le onze de Franky Vercauteren, la jeune garde anderlechtoise a, petit à petit, pris le contrôle du match. Sans vraiment inquiéter le gardien trudonnaire dans un premier temps.

La délivrance par Bogdan Mykhaylichenko

Michel Vlap se faisait contrer in extremis, après un débordement d’Anouar Ait El Hadj (10e), la frappe d'Adrien Trebel était contrée et les deux tentatives, cadrées, de Jérémy Doku manquaient de puissance (19e, 21e).

Mais Anderlecht ne pouvait pas rentrer aux vestiaires sans l’avantage et c’est un éclair de génie qui a permis aux Mauves d’ouvrir le score. Très en vue pour sa première mi-temps avec le Sporting, Bogdan Mykhaylichenko s’est emparé du ballon, a slalomé dans la défense jaune et bleue, avant de décocher une frappe puissante et précise, à ras de sol, qui n’a laissé aucune chance à Kenny Steppe.

Le duo Dimata-Trebel pour enfoncer le clou

Une situation idéale pour les Mauves, qui s’est doublement renforcée juste après la pause. Avec l’exclusion de Sankhon d’abord, et grâce au but de Nany Dimata ensuite. Sur un coup-franc parfaitement botté par Adrien Trebel, l'attaquant du Sporting a surgi pour inscrire son premier but de la saison, un an et demi après sa dernière réalisation en Pro League...

En supériorité numérique et avec deux buts d’avance, les Mauves ne pouvaient, cette fois, pas se faire rattraper. Landry Dimata aurait même pu directement s’offrir le doublé, mais la barre repoussait son envoi. Le numéro 9 des Mauves a encore eu l’occasion d’alourdir le score, tout comme Adrien Trebel et Percy Tau, monté au jeu à 20 minutes du terme, mais leurs frappes n’étaient pas cadrées.

Des occasions manquées qu'Anderlecht a bien failli regretter. Un peu trop relâchée en fin de match, la défense anderlechtoise, jamais en danger jusque-là a laissé le STVV réduire le score via Nelson Balongo à cinq minutes du coup de sifflet final.

Mmais Percy Tau est passé par là et, d'un superbe lob, a rassuré la maison mauve pour offrir à Anderlecht un bilan de quatre points sur six. Au classement, les Mauves viennent se placer juste derrière le duo de tête, composé de Charleroi et du Beerschot, et devant des cadors comme Bruges, l’Antwerp et La Gantoise.