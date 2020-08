🎥 La grande première de Nelson Balongo, au Lotto Park

Le Congolais aurait préféré gagner, samedi, mais il a profité du déplacement à Anderlecht le tout premier but de sa carrière.

Il aurait aimé ramener autre chose de son déplacement au Parc Astrid, mais il devra s'en contenter. Malgré la défaite du STVV, Nelson Balongo a profité de la deuxième journée de championnat pour inscrire son tout premier but en Pro League.

Et le tout premier but de sa carrière tout court. "Je suis évidemment content d'avoir marqué ce but, mais c'est le résultat qui compte et de but n'a pas suffi. On a commis des erreurs évitables en seconde période, c'est dommage, parce qu'on aurait pu faire mieux", regrettait-il.

Premières minutes de la saison, premier but

Âgé 21 ans, cet ancien international U20 congolais a fait toutes ses classes en Belgique, au Standard d'abord, puis au STVV. Prêté une saison au Portugal, il avait entamé sa carrière professionnelle la saison dernière avec ses sept premières rencontres de Pro League.

Dimanche, il a su exploiter sa montée au jeu, et ses 18 premières minutes de la saison pour déflorer son compteur. De quoi espérer plus de temps de jeu contre Ostende? Réponse lundi prochain.