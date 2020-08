Mauvaise nouvelle au Standard : absence entre 6 et 8 semaines pour Samuel Bastien !

Très mauvaise nouvelle pour le Standard. Les Rouches devront se passer de Samuel Bastien pendant 6 à 8 semaines !

Le Standard vient d'annoncer la mauvaise nouvelle sur son site officiel : Samuel Bastien sera absent entre 6 et 8 semaines. Le milieu de terrain liégeois s'était blessé lors de la victoire des Rouches à Waasland-Beveren.

"Notre milieu de terrain souffre malheureusement d'une désinsertion myotendineuse du demi membraneux gauche (ischio-jambiers)", explique le Standard sur son site internet.

C'est une bien mauvaise nouvelle pour Philippe Montanier qui devra se passer de son métronome et son actuel meilleur buteur (2 buts en 2 matchs) pendant 2 mois. En plus de la rencontre contre Genk, Bastien pourrait louper les oppositions contre Charleroi et le Club de Bruges !