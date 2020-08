Les adversaires potentiels de La Gantoise sur la route de la Ligue des Champions

Le deuxième tour de qualification terminé, les Buffalos savent à quoi s'attendre.

C'est lundi prochain, le 31 août que La Gantoise connaîtra son premier adversaire en préliminaires de la Ligue des Champions et les Buffalos savent déjà plus ou moins ce qui les attend. Il n'y a que trois adversaires possibles, pour la première rencontre: le Rapid de Vienne, l'AZ Alkmaar et le PAOK Salonique.

Et si les Gantois parviennent à passer le premier écueil, il restera une marche à franchir vers les poules de la Ligue des Champions: avec Benfica et le Dynamo Kiev comme autres possibles adversaires.