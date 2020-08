Anderlecht patient : "Ca peut être l'un des meilleurs en Belgique"

Les semaines passent et un joueur continue de manquer à l'appel à Anderlecht : Zakaria Bakkali. Le RSCA compte-t-il encore sur son ailier ?

Zakaria Bakkali s'entraîne bel et bien avec le groupe depuis le mois de juillet, mais pas encore trace de l'ailier de 24 ans dans les sélections du RSCA depuis le début de la saison. Où en est réellement le Diable Rouge, qui a vécu une saison 2019-2020 gâchée par une blessure au genou ? Difficile à dire, mais le staff médical ne prendra aucun risque avec lui.

"Nous sommes très patients avec Zakaria, comme avec Nany Dimata", confirme Vincent Kompany en conférence de presse. Le coach l'affirme : du côté du club, on croit encore en Bakkali. "Il suffit d'une bonne semaine à l'entraînement et il peut être l'un des meilleurs joueurs de Belgique. Mais on ne peut pas l'intégrer au groupe trop vite, ou on prend le risque d'en être encore privé pour longtemps".

Des exercices spécifiques

Zakaria Bakkali suit des exercices spécifiques dans un but bien précis : récupérer son explosivité, mise à mal par une prise de muscle au niveau des genoux (ce qui a amené les blessures récentes). Sous contrat jusqu'en 2022 au RSCA, il semble proche d'obtenir une nouvelle chance : ses séances d'entraînement sont convaincantes.