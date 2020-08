Maxime Busi lance le choc face à l'Antwerp : "On va les recevoir avec la rage"

À quelques heures du choc face à l'Antwerp, Maxime Busi a fait part de l'état d'esprit revanchard qui anime les joueurs du Sporting Charleroi.

Aujourd'hui, Charleroi reçoit l'Antwerp dans le cadre de la quatrième journée de Pro League (coup d'envoi à 18h15). Premier au classement après trois victoires en autant de matchs, le Sporting espère continuer sur sa lancée et poursuivre sa bonne dynamique face à un Great Old qui se cherche encore en ce début de saison (1 victoire, 1 nul, 1 défaite).

Interrogé en amont de la rencontre par le quotidien Le Soir, le défenseur des Zèbres, Maxime Busi, a évoqué la détermination qui anime le groupe carolo à quelques heures du coup d'envoi. "C’est sûr, on va les recevoir avec la rage. Cette rage qui anime la plupart des joueurs du Sporting de Charleroi. Et on va surtout montrer qu’on a envie de continuer sur ce beau début de championnat et faire le maximum pour se stabiliser le plus longtemps possible en haut du tableau [...] Le barrage européen perdu à Anvers en 2019 reste peut-être encore dans la tête pour certains joueurs."