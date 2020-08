"On joue comme une D2" : Yaremchuk critique, Bölöni lui répond vivement

La Gantoise a pris ses trois premiers points face à Malines. Un soulagement, mais Roman Yaremchuk reste très critique. Ce qui n'a pas plu à Laszlö Bölöni ...

La Gantoise est-elle enfin lancée après sa première victoire - et ses premiers points - de la saison ? Tout n'était pas parfait contre Malines, mais le jeu semblait enfin se mettre en place. Roman Yaremchuk, qui n'a toujours pas trouvé le chemin des filets, reste critique : "Nous avons un mauvais sentiment après ce match. La Gantoise est supposée être l'une des meilleures équipes de Belgique et pour le moment, nous jouons comme une équipe de D2", assène l'Ukrainien.

"Nous devons en faire plus, créer plus d'occasions, et il n'y a qu'une seule façon de faire : travailler dur. Si nous voulons intégrer la Ligue des Champions, c'est le seul moyen", estime Yaremchuk, qui pointe la nécessité de s'adapter au style Bölöni : "Nous ne connaissons pas encore bien la tactique du coach. Je ne comprends pas vraiment comment nous jouons. C'est très défensif, mais ça ne nous convient pas. Nous devons montrer plus". Le buteur gantois a conclu : "Je suis ici depuis 4 ans et le président parle toujours de "jouer comme un champion" : le public serait déçu de nous voir jouer comme ça. Les supporters seraient critiques, à juste titre".

S'il n'est pas content, qu'il se cherche un autre club

Des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir Laszlö Bölöni en conférence de presse d'après-match. "J'aime bien Yaremchuk, je ne veux pas de conflits et je respecte tous mes joueurs. Mais si je dois écouter les conseils des 28 joueurs de champ et des 3 gardiens de but ... Si Yaremchuk n'est pas content, qu'il se cherche un autre club", lance le coach gantois. "Trop défensif ? Nous avons joué avec 4 attaquants aujourd'hui !".