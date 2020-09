Gert Verheyen sous le charme de Jérémy Doku: "Personne n'élimine un adversaire comme lui en Pro League"

Le début de saison d'Anderlecht n'est pas forcément à la hauteur des attentes, mais Jérémy Doku tire quand même son épingle du jeu.

Sélectionné pour la première fois chez les Diables Rouges, le jeune ailier anderlechtois s'est à nouveau mis en évidence, vendredi à Ostende, et ça n'a pas échappé à Gert Verheyen. "Pour la première fois depuis Yassine El Ghanassy en 2017, un joueur a réussi dix dribbles dans un match de Pro League", note l'ancien Brugeois sur le plateau de l'émission de Sporza, Extra Time.

Dès que vous lui laissez un peu d'espace, c'est fini.

"C'est Hjulsager qui en a fait les frais à Ostende. Parce que, finalement, Jérémy Doku est inarrêtable", ajoute encore Gert Verheyen, qui est définitivement conquis: "Dès que vous lui laissez un peu d'espace, c'est fini. Mais même si vous êtes proches de lui, il est capable de faire la différence grâce à sa vitesse de démarrage."

Même s'il manque encore un peu d'efficacité à Jérémy Doku pour faire la différence. "De ça, on peut encore discuter. Même si ce n'est pas toujours de sa faute. (...) Il doit être plus calme quand il arrive dans le rectangle, parce que de toute façon, il a de l'avance. Mais je suis certain qu'il va vite s'améliorer dans ce domaine-là."