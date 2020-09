Jérémy Doku écarte le Ghana : "Je suis ici depuis les U15, c'est logique"

La présence de Jérémy Doku en sélection pourrait sceller son choix en faveur de la Belgique s'il obtient du temps de jeu. Mais l'Anderlechtois l'affirme : quoi qu'il arrive, il sera Diable Rouge.

Plus tôt cette année, un vent d'incertitude a brièvement plané sur l'avenir en sélection de Jérémy Doku : le Ghana, dont il pourrait défendre les couleurs, ferait le forcing pour attirer la pépite du RSC Anderlecht. Roberto Martinez avait-il cette notion dans un coin de la tête au moment d'appeler Doku pour les matchs de Ligue des Nations (donc officiels) face au Danemark et à l'Islande ? Un certain Zakaria Bakkali avait été, à l'époque, sélectionné dès ses 17 ans pour prévenir un choix en faveur du Maroc.

Mais Jérémy Doku lui-même l'affirme ce mardi en conférence de presse : "Je suis ici depuis les U15, pour moi c'est logique de choisir la Belgique. C'est ici que je veux être", déclare le néo-Diable Rouge. Le Ghana peut donc faire une croix sur le joueur, et ce qu'il obtienne ou non ses premières minutes avec la Belgique la semaine prochaine ...

Bakkali pourra peut-être changer son choix !

Le cas Zakaria Bakkali, cependant, est l'exemple d'une sélection prématurée : capé 2 fois en 2013 et 2015 alors qu'il n'était encore qu'une étoile montante de notre football, Bakkali a ensuite traversé le désert et semble à des années-lumière de retrouver les Diables Rouges dans un futur proche.

Mais l'assouplissement futur des règles en vigueur pourrait permettre à Bakkali de changer d'équipe nationale sur le tard : la FIFA envisage de permettre aux joueurs ayant honoré moins de 3 matchs avec sa sélection avant ses 21 ans de pouvoir modifier son choix. Reste à performer suffisamment pour que le sélectionneur du Maroc envisage d'appeler l'Anderlechtois ...