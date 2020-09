Jonathan Bolingi n'est pas encore en Turquie, un remplaçant dans le viseur de l'Antwerp

Si le transfert de Jonathan Bolingi tarde à se concrétiser, l'Antwerp a déjà une piste offensive pour compenser son départ.

Voilà quelques jours que Jonathan Bolingi est annoncé en Turquie, mais le deal n'est pas encore conclu. L'Antwerp, qui aimerait prêter le joueur sans option d'achat, et Ankaragücü n'ont pas encore su se mettre d'accord et l'international congolais va encorre devoir patienter.

Mais, si les deux clubs n'ont pas encore trouvé un terrain d'entente, le Great Old prépare malgré tout son départ. Et Abdoulay Diaby serait la première piste pour le remplacer. L'ancien Brugeois a encore trois ans de contrat au Sporting Club du Portugal, mais, comme nous le confirmait son frère et agent, il ne serait pas opposé à un retour en Belgique.